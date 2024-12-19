На Закарпатті двоє військових ДПСУ втекли за кордон під час служби

На Закарпатті двоє прикордонників, які мали ловити ухилянтів, самі незаконно втекли до сусідньої країни.

На Закарпатті двоє прикордонників втекли на територію сусідньої країни під час служби і не повернулись. Суд оштрафував за це інспектора, який мав би проконтролювати по рації їхнє місце перебування.

Про це йдеться у рішенні Рахівського райсуду.

Інцидент стався 27 вересня, проте відомо про нього стало лише зараз.

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Кордон патрулювали двоє військових ДПСУ – мешканці Сумської області. Інспектор ДПСУ мав виходити на зв'язок прикордонного патруля кожні 30 хвилин. Однак він пропустив контрольний час і цим скористалися для втечі за кордон двоє його колег. Інспектор зробив записи про зв’язок із патрулем у робочому зошиті прикордонного наряду, хоча насправді зв’язку не було.

Обвинувачений не з'явився до зали суду, проте пояснив свою позицію в письмовій заяві. Дмитро Д. розповів, що тієї ночі виконував обов'язки чергового в місці дислокації підрозділу. Він запевнив, що своєчасно зв'язатися з нарядом прикордонного патруля не зміг через велике навантаження. Фізично запобігти втечі теж не міг.

Обидва втікачі-прикордонники, родом із Сумської області, були знайомі між собою та раніше вже двічі намагалися незаконно перетнути кордон.

Суд визнав інспектора винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Одещині прикордонник втік до Молдови у той час, коли його брат воює на фронті.

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