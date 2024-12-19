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На Закарпатті двоє військових ДПСУ втекли за кордон під час служби

На Закарпатті двоє військових ДПСУ втекли за кордон під час служби

Фото: www.facebook.com/МВС України

На Закарпатті двоє прикордонників, які мали ловити ухилянтів, самі незаконно втекли до сусідньої країни.

На Закарпатті двоє прикордонників втекли на територію сусідньої країни під час служби і не повернулись. Суд оштрафував за це інспектора, який мав би проконтролювати по рації їхнє місце перебування.

Про це йдеться у рішенні Рахівського райсуду.

Інцидент стався 27 вересня, проте відомо про нього стало лише зараз.

Кордон патрулювали двоє військових ДПСУ – мешканці Сумської області. Інспектор ДПСУ мав виходити на зв'язок прикордонного патруля кожні 30 хвилин. Однак він пропустив контрольний час і цим скористалися для втечі за кордон двоє його колег. Інспектор зробив записи про зв’язок із патрулем у робочому зошиті прикордонного наряду, хоча насправді зв’язку не було.

Обвинувачений не з'явився до зали суду, проте пояснив свою позицію в письмовій заяві. Дмитро Д. розповів, що тієї ночі виконував обов'язки чергового в місці дислокації підрозділу. Він запевнив, що своєчасно зв'язатися з нарядом прикордонного патруля не зміг через велике навантаження. Фізично запобігти втечі теж не міг.

Обидва втікачі-прикордонники, родом із Сумської області, були знайомі між собою та раніше вже двічі намагалися незаконно перетнути кордон.

Суд визнав інспектора винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Одещині прикордонник втік до Молдови у той час, коли його брат воює на фронті.

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