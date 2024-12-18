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З Тиси витягли тіло чергового потопельника

З Тиси витягли тіло чергового потопельника

Річка Тиса / Фото: ДПСУ

Ним виявився 39-річний громадянин України з Київщини.

Учора прикордонники отримали повідомлення від румунських колег про виявлення тіла людини у річці Тиса.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Потопельником виявився 39-річний громадянин України з Київщини. Тіло чоловіка було знайдено на відстані 5 метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).

"Ймовірно, що чоловік став жертвою переправників, які заради наживи за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними особами наражають своїх "клієнтів" на смертельну небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Від початку грудня 2024 року це вже другий випадок, коли на річковій ділянці кордону було виявлено тіло людини.

Нагадаємо, на Закарпатті розкрито чергову схему переправки ухилянтів за кордон.

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