Інцидент у зоопарку Одеси: леопард ледь не утік на вулиці міста

Інцидент із леопардом в Одеському зоопарку стався через порушення правил безпеки одним із працівників. Хижак опинився поза межами вольєра і міг втекти на вулицю, якби поліцейські його не застрелили.

Про це повідомив директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

“Так сталося, що леопард опинився за межами вольєру на території зоопарку. Наші спроби його приспати, всі наші намагання результату не дали і виникла ситуація, коли леопард міг у будь-яку секунду опинитися за межами зоопарку. Це становило надзвичайно велику загрозу для життя та здоров’я людей”, - розповів він.

Саме тому, за словами директора зоопарку, поліція ліквідувала леопарда.

“Іншого виходу із цієї ситуації не було, оскільки могли постраждати люди”, - наголосив Ігор Бєляков.

Директор зоопарку додав, що працівник з догляду за тваринами на ім’я Сергій, якого поранив леопард, перебуває в лікарні.

Нагадаємо, у суботу, 21 грудня, близько 10-ї години ранку, в Одеському зоопарку леопард напав на працівника, який пішов прибирати у вольєрі хижака. Постраждалого доставили в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї та кінцівок.

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