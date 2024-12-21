Инцидент в зоопарке Одессы: леопард чуть не убежал на улицы города

Инцидент с леопардом в Одесском зоопарке произошел из-за нарушения правил безопасности одним из работников. Хищник оказался вне вольера и мог убежать на улицу, если бы полицейские его не застрелили.

Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

"Так случилось, что леопард оказался за пределами вольера на территории зоопарка. Наши попытки его усыпить, все наши попытки результата не дали и возникла ситуация, когда леопард мог в любую секунду оказаться за пределами зоопарка. Это представляло чрезвычайно большую угрозу жизни и здоровью людей”, — рассказал он.

Именно поэтому, по словам директора зоопарка, полиция ликвидировала леопарда.

"Другого выхода из этой ситуации не было, поскольку могли пострадать люди", — подчеркнул Игорь Беляков.

Директор зоопарка добавил, что работник по уходу за животными по имени Сергей, раненный леопардом, находится в больнице.

Напомним, в субботу, 21 декабря, около 10 часов утра, в Одесском зоопарке леопард напал на работника, который пошел убирать в вольере хищника. Пострадавший был доставлен в городскую больницу с множественными ранами головы, шеи и конечностей.

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