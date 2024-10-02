В России задержали карлика-кенгурокрада, грабившего зоопарки

По словам задержанного, одного похищенного кенгуренка он хотел обменять на редкую макаку.
Во Владимирской области РФ задержан похититель детенышей кенгуру из двух российских зоопарков: им оказался мужчина-карлик, которого по ранее составленному фотороботу считали ребенком.
Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Во время задержания у карлика была обнаружена сумка с двумя кенгурятами, причем один из них уже была мертвым. Ранее одно животное злоумышленник уже успел продать в Москве.
В общей сложности на счету злодея две кражи — в ночь на 27 сентября из зоопарка в Ярославской области был похищен кенгуренок по кличке Крош, а в ночь на 1 октября похитили двух детенышей кенгуру из парка птиц "Воробьи" в Калужской области
Подвид украденных кенгуру называется рыже-серый валлаби. По словам экспертов, сейчас на черном рынке действительно на них есть спрос, поскольку из-за границы сумчатых в последнее время почти не привозят.
В РФ кенгуру покупают для частных зоопарков, а также для продажи мяса.
По словам задержанного, одного похищенного кенгуренка он хотел обменять на редкую макаку.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму произошел пожар в частном зоопарке в Евпатории — погибли 200 животных.
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