В России задержали карлика-кенгурокрада, грабившего зоопарки

По словам задержанного, одного похищенного кенгуренка он хотел обменять на редкую макаку.

Во Владимирской области РФ задержан похититель детенышей кенгуру из двух российских зоопарков: им оказался мужчина-карлик, которого по ранее составленному фотороботу считали ребенком.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Во время задержания у карлика была обнаружена сумка с двумя кенгурятами, причем один из них уже была мертвым. Ранее одно животное злоумышленник уже успел продать в Москве.

Фоторобот подозреваемого в кражах кенгуру из российских зоопарков / Фото: t.me/shot_shot

В общей сложности на счету злодея две кражи — в ночь на 27 сентября из зоопарка в Ярославской области был похищен кенгуренок по кличке Крош, а в ночь на 1 октября похитили двух детенышей кенгуру из парка птиц "Воробьи" в Калужской области

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Подвид украденных кенгуру называется рыже-серый валлаби. По словам экспертов, сейчас на черном рынке действительно на них есть спрос, поскольку из-за границы сумчатых в последнее время почти не привозят.

В РФ кенгуру покупают для частных зоопарков, а также для продажи мяса.

По словам задержанного, одного похищенного кенгуренка он хотел обменять на редкую макаку.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму произошел пожар в частном зоопарке в Евпатории — погибли 200 животных.

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