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Залез в вольер в зоопарке: лев растерзал 6-летнего мальчика

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1918
Время на прочтение
1 мин
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Залез в вольер в зоопарке: лев растерзал 6-летнего мальчика

Лев растерзал 6-летнего мальчика / Фото: Unsplash

На период расследования зоопарк закрыт.

В Газе, Палестина, лев напал на 6-летнего Хамада Иктиета, залезшего в вольер животного. К сожалению, ребенка не удалось спасти.

Об этом сообщает Ladbible.

По данным полиции, Хамад забрался к львам в частном зоопарке, расположенном в южном городе Хан-Юнис. В настоящее время идет расследование. Зоопарк закрыт. Правоохранители пообщались с семьей погибшего мальчика. С имя мальчика рассказала, что Иктиет был со своей матерью и другими членами семьи, но в какой-то момент он приблизился к внешнему ограждению, где стоял напавший на него лев.

Отмечается, что этот инцидент стал первым летальным исходом из-за животного, содержавшегося в частных зоопарках в Газе.

Лев растерзал 6-летнего мальчика. Фото: CEN / ©
Лев растерзал 6-летнего мальчика. Фото: CEN

Напомним, в США экзотический кот сервал получил положительный результат на кокаин после того, как его спасли.

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Дата публикации
Просмотры
1918
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