Женщина 11 лет страдала от невыносимой боли: что нашли в ее теле

После операции хирурги случайно оставили в теле женщины иглу с ниткой.

Мария Фореро из Колумбии годами страдала от боли, не зная, что в ее тело вонзилась игла.

Об этом сообщает издание Mirror.

После рождения четвертого ребенка в 2012 году 39-летней девушке перевязали маточные трубы, чтобы она больше не могла забеременеть. Но игла с ниткой случайно остались в ее теле.

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Через несколько дней после процедуры Мария начала чувствовать боль, которая постепенно усиливалась. Ей назначали все более сильные обезболивающие, но боль порой была настолько сильной, что она не могла спать или двигаться.

В таком болезненном состоянии женщина прожила более десяти лет, прежде чем была установлена причина постоянной боли.

После проведенного УЗИ и МРТ стало ясно, что боль возникала из-за того, что игла с нитью после операции остались в ее теле.

Проведенное УЗИ и МРТ обнаружило в теле женщины иглу с нитью, которые хирурги после операции оставили в теле 11 лет назад / Фото: mirror.co.uk

Напомним, бразильский политик после операции по удалению опухоли из кишечника пожаловался на боль и через шесть дней обратился в клинику для компьютерной томографии. Обследование выявило в желудке пациента забытые хирургом ножницы.

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