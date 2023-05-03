Россия ночью снова обстреливает Херсон

Российские террористы ночью, 3 мая, снова обстреливают Херсон. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Соболевский.

"российская террористическая армия продолжает обстрел Херсона. Вы, черти, заплатите за все, за каждую каплю крови. И заплатите вскоре. Ребятам из ВСУ – счастливой охоты", — написал Соболевский.

Массированный обстрел Херсона 3 мая

Российские террористы 3 мая весь день обстреливали Херсон и Херсонскую область. Местные утверждают, что оккупанты намеренно выпустили снаряды по гипермаркету, супермаркету, железнодорожному вокзалу и карете скорой помощи, чтобы убить как можно больше людей.

Вечером президент Зеленский сообщил, что оккупанты убили в Херсонской области 21 человека и ранили еще 48 человек, среди которых есть дети.

Террористы в среду, 3 мая, обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Они попали по пассажирскому поезду "Херсон-Львов", ранив проводника. Также вблизи Херсона оккупанты убили трех энергетиков, которые возвращали людям свет.

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