Девушка по вызову воткнула нож в половой орган клиента: что он сделал

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 апреля 2023 года.

В Малавийском городе Манки-Бэй шлюха ударила ножом пенис своего клиента.

Об этом сообщает местная полиция, передает Malawi24.

Полиция Манки-Бэй в районе Мангочи задержала местную 29-летнюю шлюху Патрицию Вайсон.

Представитель полиции Манки-Бэй, сержант Алиса Сичали, говорит, что инцидент произошел в ночь с 28 на 29 апреля 2023 года.

По словам Сичали, подозреваемая встретилась с мужем и пошла к нему домой, где они договорились о половом акте за вознаграждение.

"Вскоре после начала между ними возникла ссора, во время которой женщина выхватила нож и сильно ранила мужчину в его половой орган", — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в медицинский центр Кейп Маклир и позже направили в больницу Манки-Бэй для лечения и обследования.

Полиция задержала женщину, правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Малави 35-летний Чарльз Маджава скончался во время секса с проституткой. Женщина заявила, что ее клиент во время полового акта потерял сознание. Она решила сначала спросить совета у своих коллег, а потом уже вызвала полицию.

Кроме того, мы ранее информировали, что мужчина с микропенисом рассказал, как это влияет на его жизнь. Он признался , что это не то, что можно скрыть от женщин.

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