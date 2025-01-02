Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Слід перебувати в укриттях.
Вдень 2 січня частину України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 13:19 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Черкаська
- Полтавська
- Сумська
- Чернігівська
- Харківська
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошена тривога!", – зазначили у Повітряних силах.
Нагадаємо, вдень 1 січня частину України охопила повітряна тривога. Була загроза балістики.
Читайте також: