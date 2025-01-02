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Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Частину України охопила повітряна тривога: яка є загроза

Тривога 2 січня

Слід перебувати в укриттях.

Вдень 2 січня частину України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 13:19 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Сумська
  • Чернігівська
  • Харківська
  • Кіровоградська
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях  де оголошена тривога!", – зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, вдень 1 січня частину України охопила повітряна тривога. Була загроза балістики.

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