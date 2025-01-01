Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза

Вдень 31 січня частину України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 14:49: почервоніли такі області:

Черкаська

Полтавська

Сумська

Харківська

Кіровоградська

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", – зазначили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у новорічний ранок окупанти завдали удару по Києву безпілотниками. У Святошинському і Печерському районах столиці попадали уламки збитих дронів.

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