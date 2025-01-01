Частину України охопила повітряна тривога: яка загроза

Слід перебувати в укриттях.
Вдень 31 січня частину України охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 14:49: почервоніли такі області:
- Черкаська
- Полтавська
- Сумська
- Харківська
- Кіровоградська
- Дніпропетровська
- Донецька
- Запорізька
- Херсонська
- Миколаївська
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", – зазначили у Повітряних силах.
Нагадаємо, у новорічний ранок окупанти завдали удару по Києву безпілотниками. У Святошинському і Печерському районах столиці попадали уламки збитих дронів.
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