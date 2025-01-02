Дмитрий Монатик восхитил фото с новорожденным сынишкой в коляске

Украинский певец Дмитрий Монатик, он же MONATIK, показался с новорожденным третьим сынишкой.

Семейным фото исполнитель поделился в Instagram-stories. Артист опубликовал снимок, на котором он изображен с новорожденным сынишкой. Малыш находился в коляске, а Дмитрий Монатик в черном наряде стоял рядом с ним. К слову, певец и его жена Ирина не спешат показывать сына. Так что разглядеть малыша на фото не удастся.

Подписывать кадр с сыном Дмитрий Монатик не стал, а вот его возлюбленная Ирина коротко отметила, что на фото позирует молодой отец.

MONATIK с новорожденным сыном / Фото: instagram.com/monatik_official

К слову, о пополнении в семье MONATIK стало известно 24 декабря. Тогда артист опубликовал фото с женой и тремя сыновьями и поздравил поклонников с Рождеством. Малыша исполнитель показал тогда только со спины. Имя третьего сына артист пока что скрывает. К слову, Дмитрий и Ирина Монатики также воспитывают 9-летнего Даниила и 7-летнего Платона.

Не только в семье MONATIK произошло пополнение. Предлагаем вспомнить, у кого из звезд в 2024 году родились дети.

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