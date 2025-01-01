Как эффективно избавиться от кошачьей шерсти на ковре, мебели, одежде: советы профессионалов

Каждый, у кого дома есть кошка, хорошо знает, как бывает трудно избавиться от ее шерсти, которая накапливается на мягкой мебели, постельном белье, коврах.

В издании Real Simple рассказали, как побороть неприятную проблему без необходимости использовать агрессивные химические средства.

Как очистить пол и ковры

Самым эффективным инструментом в борьбе с кошачьей шерстью на полу и коврах является пылесос. Дополнительно он удаляет частицы грязи и песка, которые приносят с улицы домашние любимцы, которые гуляют на свежем воздухе.

Для очистки ковровых поверхностей специалисты рекомендуют использовать разные способы, комбинируя их. Сначала, говорят эксперты, нужно тщательно пропылесосить, а затем дополнительно очистить ворс ковра от шерсти с помощью насадки с резиновой щетиной. Именно она притягивает ее как магнит.

Если у вас дома есть домашний любимец, следует сразу выбирать пылесос, который имеет хорошую щетку для борьбы с шерстью. Так вы можете минимизировать ее возникновение в доме.

Пол, конечно, убирать гораздо проще. Виниловый, кафельный пол или паркет достаточно пропылесосить, а после этого тщательно протереть тряпкой из микрофибры.

Как эффективно очистить шерсть из дивана

Лучше всего справляется с шерстью пылесос. Для эффективного результата используйте специальную щетку, а после нее еще раз пройдитесь насадкой для мягкой мебели. Она чем-то напоминает бритву.

Если специальной щетки для шерсти у вас нет, наденьте резиновые перчатки, слегка их намочите и уберите круговыми движениями. Сухая губка также может эффективно справиться с этой задачей.

Чем очистить одежду от кошачьей шерсти

Лучше всего видна шерсть на одежде черного цвета. Конечно, ее можно убрать с помощью специального валика, но если вы уже положили вещи в стиральную машину и только после этого вспомнили, что не собрали шерсть, постирайте одежду с уксусом. Он разрыхлит ее и эффективно удалит из материала.

Во время стирки можно использовать силиконовые шайбы, которые собирают волосы и шерсть животных, а также другие волокна, которые прилипают к одежде и портят ее внешний вид.

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