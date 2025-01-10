Потери россиян в войне против Украины перевалили за 800 тысяч

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 10 января составили 804 930 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1830 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.01.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 804 930 (+1830) человек

танков ‒ 9741 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 20253 (+32)

артиллерийских систем – 21789 (+24)

РСЗО – 1260

средства ПВО ‒ 1041 (+3)

самолетов – 369

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 21884 (+71)

крылатые ракеты ‒ 3017 (+3)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 33473 (+86)

специальная техника ‒ 3689 (+3)

Ранее Александр Сырский сообщил, что общие потери врага за все это время составляют около 785 тысяч военных.

За декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.

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