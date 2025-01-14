Чи є в Україні ажіотаж на іноземну валюту – в НБУ відповіли

У січні різниця між готівковим та офіційним курсом трохи збільшилася.

Ситуація у безготівковому сегменті валютного ринку є стійкою. Обсяг міжнародних резервів Національного банку станом на 1 січня 2025 року сягнув рекордних показників – 43,8 млрд дол., тоді як на початку повномасштабного вторгнення він не перевищував 30 млрд дол. США. Отже, в Національного банку є достатньо інструментів та ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку.

Це яскраво продемонстрував приклад грудня 2024 року. У грудні, попри суттєвий чистий попит на безготівкову валюту в умовах сезонного зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року, гривня послабилася до долара лише на 1%. До євро курс гривні майже не змінився, ураховуючи зміцнення долара США до євро на світових ринках.

У січні офіційний курс гривні до долара продовжував знижуватися, передусім через дію вже згаданих сезонних чинників. Водночас послаблення гривні не було стрімким, а в останні дні спостерігається поступове збільшення пропозиції валюти.

Ситуація у готівковому сегменті валютного ринку залишається під контролем. Дефіциту валюти та ажіотажного попиту на іноземну валюту не спостерігається. Середньоденний обсяг чистої купівлі готівкової валюти населенням збільшився незначно – до 57 млн дол. США у січні 2025 року проти 54 млн дол. США у грудні 2024 року.

Фінансова система має достатньо валютної ліквідності, зокрема готівкової, щоб задовольняти попит клієнтів на іноземну валюту. Обсяг готівкової валюти у касах банків станом на 10 січня 2025 року – на рівні близько 1 млрд дол. США, що відповідає показникам у 2024 році.

Водночас у січні різниця між готівковим та офіційним курсом трохи збільшилася. Проте на думку НБУ, таке явище є тимчасовим в умовах суттєвих можливостей банків задовольняти попит на готівкову валюту за курсом, близьким до офіційного.

Національний банк і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку, а отже курсові коливання будуть помірними та не загрожуватимуть зламу інфляційного тренду у 2025 році та приведенню інфляції до цілі 5% у наступні роки.

Важливим завданням НБУ є збереження привабливості гривневих інструментів для заощаджень. Нині ставки за гривневими депозитами та ОВДП перекривають очікувану інфляцію. До того ж за підсумками 2024 року вищі процентні ставки за відповідними гривневими інструментами компенсували послаблення курсу гривні до долара США на 10,6% і до євро на 4%. Національний банк і надалі докладатиме зусиль, щоб інструменти для заощаджень в національній валюті залишалися привабливими.