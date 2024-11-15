Муж проехал велосипедом 4400 км за 100 дней, чтобы помириться с женой.

Дама уговаривала его отрешиться от путешествия, не рисковать жизнью, но он желал показать свою преданность.

Муж проехал велосипедом почти 4400 км к юго-западу Китая за 100 дней, чтобы примириться с женой после двух лет разлуки.

Об этом сообщает SCMP.

Чжоу, которому за 40, родом из Ляньюньгана, провинция Цзянсу, познакомился со своей женой Ли в Шанхае, и они поженились в 2007 году.

После развода 2013 года пара примирилась и женилась снова, впоследствии у них родились сын и дочь. Однако впоследствии они снова развелись из-за личных конфликтов.

"Между нами не было серьезных проблем, просто мы оба очень упрямы и действовали импульсивно, что привело к нескольким разводам и примирениям", — пояснил Чжоу, добавив, что они поддерживают контакт и надеются на возможность воссоединиться.

Размышляя об их воссоединении, Ли поделилась: "Он протянул руку, желая снова встретиться, а я в шутку сказала, что еду в Лхасу. Если бы он мог приехать туда на велосипеде, я могла бы подумать о примирении. Честно говоря, я сказала это просто да; я не ожидала, что он действительно это сделает".

Чжоу с женой/Фото: Baidu

Чжоу начал свое велопутешествие с юго-восточного города Нанкин 28 июля, и через 100 дней он преодолел 4400 км, в конце концов достигнув Лхасы 28 октября.

Во время своего путешествия Чжоу столкнулся с двумя значительными инцидентами. Первый произошел в восточной китайской провинции Аньхой, где он испытал тепловой удар и нуждался в госпитализации. снова испытав тепловой удар в 40-градусный зной, и у него закончилась вода.

"Ситуация в Ичане была достаточно серьезной, моя жена даже проехала сотни километров, чтобы позаботиться обо мне", — вспоминает Чжоу.

Ли поощрила его отказаться от поездки, сказав: "Я вижу твою искренность. Если ты действительно хочешь быть вместе, нет нужды рисковать своей жизнью". Однако Чжоу отказался, полон решимости завершить путешествие и доказать свою преданность.

Чжоу/Фото: Baidu

Позже, когда Ли ехала обратно, она почувствовала горную болезнь в Ньинче, в 400 км от Лхасы, что побудило Чжоу поторопиться ей на помощь. объявили о своем воссоединении.

Чжоу планирует следующее велопутешествие в Непал и Европу, а Ли вернулась домой в провинцию Цзянсу.

"Я не вернулся с ней, потому что планирую продолжить велопутешествия. Следующая остановка – Непал", — поделился Чжоу. "Она также вспомнила, что, возможно, приедет ко мне, когда ей станет лучше".

История этой пары повлекла за собой неоднозначную реакцию, многие критиковали их за отсутствие преданности брака и ответственности перед детьми: "Это может показаться трогательным, но основная проблема заключается в том, что оба слишком упрямы. Их характеры вряд ли изменятся. Даже если они проехали более 4 000 км, любовь, которая предусматривает мучения друг друга, вряд ли выдержит", "Кто заботится о детях во время путешествия? Разве им не нужно посещать школу?" домой. В этом привлекательность велопутешествий? двое детей?".

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