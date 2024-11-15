Ездил к Лукашенко и угрожал Зеленскому: нардепа упаковали и привезли в суд

Скандальному украинскому нардепу Евгению Шевченко объявили подозрение в госизмене. Более того, его уже задержали и даже провели первое заседание суда по избранию меры пресечения.

Чем он скандально известен, почему ездил к Лукашенко и почему заседание суда внезапно перенесли – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Суд в отношении Евгения Шевченко

10 минут и в заседании суда 15 ноября был объявлен перерыв. Такие первые результаты избрания меры пресечения нардепу Евгению Шевченко, подозреваемому в госизмене. Сторона защиты депутата ходатайствовала об отложении заседания для дополнительной подготовки.

Сам Шевченко отметил, что обыск в его доме закончился вечером 14 ноября, а на следующее утро было назначено заседание суда, поэтому нардеп также просил суд предоставить немного больше времени для оформления соответствующих документов для защиты.

Суд решил иначе.

Вручили подозрение в госизмене

Напомним, что народный депутат Евгений Шевченко, попавший в Верховную Раду от партии "Слуга народа", но впоследствии исключенный из нее, получил подозрение в государственной измене. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора.

Шевченко – агент ГУР?

Напомним, что в 2019 году Шевченко избрали депутатом от партии "Слуга народа" как мажоритарщика. В 2020 году он поздравил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с переизбранием и позже самовольно ездил к нему на встречи. За это депутат был исключен из фракции "слуг". В 2023 году глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что разведка использует Шевченко для коммуникации с Беларусью. Однако после скандального заявления Шевченко в 2024 году спикер ГУР Андрей Юсов сказал, что нардеп не является сотрудником Главного управления разведки.

Что такого еще натворил нардеп, который может загреметь за решетку на 15 лет? По материалам дела Евгений Шевченко систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора. Как отметили правоохранители, нардеп дискредитировал действующую власть, искажая факты и события в стране и публично призвал к изменению границ территории и государственной границы Украины. Больше подробностей сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Примечательно, что нардеп получил подозрение в госсизмене после его скандального заявления. Он призвал президента Владимира Зеленского уже сейчас начать диалог с Россией. И намекнул, что организацию встречи может взять на себя:

"Давай Вова, давай! Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу, если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера аплодировал тебе в странах западного мира".

Кроме этого, в другом сообщении он анонсировал, что внесет в парламент законопроект, чтобы покончить с "политическими преследованиями народных депутатов Украины".

В Офисе президента ответили. В частности, Андрей Ермак заявил, что некоторые народные депутаты "запутались" в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего Украины.

Фейки и вражеская пропаганда

По материалам дела, фигурант систематически массово распространял фейки российской пропаганды по поводу событий в Украинском государстве и его внешнеполитического курса.

Для "разгона" кремлевских нарративов он активно использовал свои каналы в видеохостинге YouTube и Telegram, а также эфиры в украинских и вражеских СМИ.

Беларуские вояжи Шевченко

Правоохранители говорят, что Шевченко неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнес-политических структур и даже с самопровозглашенным президентом страны. По информации следствия, по протекции Лукашенко депутат и его близкие родственники вели активный бизнес с представителями Беларуси, в том числе на рынке электроэнергии и минудобрений. Покупая там товары по заниженным ценам, они завозили их в Украину через другую европейскую страну и продавали гораздо дороже, сообщили в СБУ.

"Режим содействия" со стороны белорусских властей позволил депутату за полгода получить 1,5 млн евро чистой прибыли, говорят в ГБР. Также правоохранители зафиксировали, что за это время депутат приобрел и оформил на родственников три элитных автомобиля общей стоимостью 500 тыс. дол.

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