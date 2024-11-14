Безуглая и Савченко публично поскандалили: что случилось

Действующая и бывшая народные депутаты поскандалили и подали заявления друг на друга в СБУ. Марьяна Безуглая "наехала" на Надежду Савченко из-за одного из ее приказов на фронте, а Савченко вспомнила оппонентке ее скандальные посты.

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Заявление Безуглой

Народная депутат Марьяна Безуглая, которая нередко попадает в скандалы, обвинила капитана Вооруженных Сил Украины Надежду Савченко в приказе отступления, которое, по ее словам, привело к формированию наступления российских войск на Покровск. Свои обвинения Безуглая опубликовала в Facebook 8 ноября.

"В Сети появилась информация, что Надежда Савченко воюет как командир роты в одной из бригад ТрО. Однако никто не писал, что, как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой "эффект домино" прорыва в Очеретино, запустив каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск", — написала она.

Она также обратила внимание на рацию, которой пользуется Савченко, и заявила, что эту модель легко прослушивать россиянам.

Ответ Савченко

Савченко молчать также не стала. 13 ноября она ответила нардепу и также обратилась в СБУ и Государственное бюро расследований с просьбой проверить деятельность Безуглой на предмет госизмены.

"Займитесь депутатской работой. Не мешайте военным защищать Украину!" — написала она.

Она отметила, что Безуглая имеет доступ к государственной тайне и с 2022 года систематически публикует в Facebook данные об обороноспособности ВСУ, их укомплектовании, сведениях о сосредоточении или отсутствии военных на конкретных участках фронта и т.д.

Кроме того, по словам Савченко, Безуглая рассказывает о структуре принятия управленческих решений, указывает конкретные фамилии, публично оценивает действия командования ВСУ и отдельных подразделений, а также другие данные, которые стали ей известны при обсуждениях в кругах лиц с наивысшим допуском к государственной тайне.

"Она наносит неоправданный ущерб защите территориальной целостности и независимости Украины в войне против российских оккупантов, подрыву национальной, экономической и информационной безопасности и обороноспособности Украины, снижает безопасность государства Украина".

В подтверждение своих слов Савченко привела несколько публикаций Безуглой за последние полгода, в частности, где она указывала на неготовность укреплений на Харьковщине. Это, мол, привело к тому, что РФ начала готовить вторую фазу наступления на область.

Громкие заявления Безуглой

Напомним, за последние несколько недель Безуглая делала ряд громких заявлений. Так, недавно нардеп объяснила, в чем неэффективность мобилизации.

Об этом она написала в Telegram, комментируя объяснение Генштаба ВСУ, почему вместо комплектования существующих бригад создают новые: "Генштаб ВСУ обнародовал объяснение, почему постоянно создаются новые и новые бригады. Оказывается, это симметричный ответ россиянам! Они ведь тоже создают новые подразделения! Так и мы будем! Держите! Давайте еще раз подробнее разберем этот вопрос, хотя уже не раз писала о том, что абсолютно понятно каждому, кто причастен к боевым действиям и имеет, по крайней мере, средний уровень интеллекта. Одним и тем же количеством мобилизованных людей можно восстановить до высокого уровня боеспособности (90-100% укомплектованности) 4-6 бригад или создать две новые. Потребности касаются, прежде всего, общевойсковых батальонов и рот. То есть пополнение нужно именно в это звено, а не в штабы и разные вспомогательные подразделения".

Бригады, где уровень укомплектованности снижается до 50-60%, вынуждены, по словам Безуглой, переводить специалистов из других подразделений в пехотные роты.

Кроме того, по данным нардепа, есть массовые случаи, когда вместе с переводом специалистов в пехоту теряются время и средства на подготовку аналогичного нового специалиста для новой бригады, а затем его все равно переводят, как правило, на должность стрелка в окоп.

А еще Безуглая предложила приобщать больше женщин к военному делу, начиная с таких тыловых должностей, как делопроизводство, кадровые вопросы и охрана, что уменьшило бы нагрузку на мужчин, служащих в боевых подразделениях.

"В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас у нас есть незаконная дискриминация мужчин. Кроме того, если будут мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше – это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок".

По ее мнению, это также поможет избежать случаев коррупции в мобилизации и повысить уровень подготовки специалистов в тыловых структурах. Она также отметила важность трудовой мобилизации, которая сейчас забыта, но могла бы значительно усилить оборонный потенциал Украины.

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