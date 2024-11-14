Безугла і Савченко публічно почубилися: що трапилося

Чинна та колишня народні депутатки почубилися і подали заяви одна на одну до СБУ. Мар’яна Безугла "наїхала" на Надію Савченко за один із її наказів на фронті, а Савченко пригадала опонентці її скандальні пости.

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Заява Безуглої

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка нерідко потрапляє у скандали, звинуватила капітана Збройних Сил України Надію Савченко у наказі відступу, який, за її словами, призвів до формування наступу російських військ на Покровськ. Свої звинувачення Безугла опублікувала у Facebook 8 листопада.

"У Мережі з’явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТрО. Однак ніхто не писав, що, як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив "ефект доміно" прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ", - написала вона.

Вона також звернула увагу на рацію, якою користується Савченко, і заявила, що цю модель легко прослуховувати росіянам.

Відповідь Савченко

Савченко мовчати теж не стала. 13 листопада вона відповіла нардепці й також звернулася до СБУ та Державного бюро розслідувань з проханням перевірити діяльність Безуглої на предмет держзради.

"Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну!" - написала вона.

Вона зазначила, що Безугла має доступ до державної таємниці й від 2022 року систематично публікує у Facebook дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту тощо.

Крім того, зі слів Савченко, Безугла розповідає про структуру ухвалення управлінських рішень, вказує конкретні прізвища, публічно оцінює дії командування ЗСУ та окремих підрозділів, а також "інші дані, які стали їй відомі при обговореннях у колах осіб із найвищим допуском до державної таємниці".

"Вона завдає невиправданої шкоди захисту територіальної цілісності і незалежності України у війні проти російських окупантів, підриву національної, економічної та інформаційної безпеки та обороноздатності України, знижує безпеку держави Україна".

На підтвердження своїх слів Савченко навела кілька публікацій Безуглої за останні пів року, зокрема, де та вказувала про неготовність укріплень на Харківщині. Це, мовляв, призвело до того, що РФ почала готувати другу фазу наступу на область.

Гучні заяви Безуглої

Нагадаємо, за останні кілька тижнів Безугла робила низку гучних заяв. Так, нещодавно нардепка пояснила, в чому неефективність мобілізації. З її слів, треба не нові підрозділи створювати, а підвищувати боєздатність наявних, тоді не треба буде так багато людей.

Про це вона написала у Telegram, коментуючи пояснення Генштабу ЗСУ, чому замість комплектування наявних бригад створюють нові: "Генштаб ЗСУ оприлюднив пояснення, чому постійно створюються нові й нові бригади. Виявляється, це симетрична відповідь росіянам! Адже вони теж створюють нові підрозділи! То й ми будемо! Тримайте! Давайте ще раз детальніше розберемо це питання, хоча вже не раз писала про те, що абсолютно зрозуміло кожному, хто дотичний до бойових дій і має принаймні середній рівень інтелекту. Однією й тією ж кількістю мобілізованих людей можна відновити до високого рівня боєздатності (90-100% укомплектованості) 4-6 бригад або створити дві нові. Потреби стосуються насамперед загальновійськових батальйонів і рот. Тобто поповнення потрібне саме в цю ланку, а не в штаби та різні допоміжні підрозділи"

Бригади, де рівень укомплектованості знижується до 50-60%, змушені, за словами Безуглої, переводити спеціалістів з інших підрозділів у піхотні роти.

Крім того, за даними нардепки, маємо масові випадки, коли разом із переведенням фахівців у піхоту втрачаються час і кошти на підготовку аналогічного нового спеціаліста для нової бригади, а потім його все одно переводять, зазвичай, на посаду стрільця в окоп.

А ще Безугла запропонувала долучати більше жінок до військової справи, починаючи з таких тилових посад, як-от діловодство, кадрові питання та охорона, що зменшило б навантаження на чоловіків, які служать у бойових підрозділах.

"У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. Крім того, якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше – це вам, чоловіки, один з факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок".

На її думку, це також допоможе уникнути випадків корупції в мобілізації та підвищити рівень підготовки фахівців у тилових структурах. Вона також наголосила на важливості трудової мобілізації, яка нині є забутою, але могла б значно посилити оборонний потенціал України.

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