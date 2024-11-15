Российская рулетка – почему Путин выбирает для ударов то Киев, то Одессу, то Кривой Рог?: эксперт рассказал

По словам аналитика, если Путин решится на массированный удар, то может применить более 200 воздушных средств поражения.

После комбинированной ракетно-дроновой атаки по Одессе в ночь на 15 ноября военный эксперт Роман Свитан прокомментировал вероятные замыслы путинской армии на ближайшее время.

"Скорее всего, удары по Одессе связаны с так называемым зерновым соглашением. Там очень много закрытых тем, которые публично не обсуждаются. Есть определенные операции наших спецслужб, на которые реагируют оккупанты террористическими атаками. Мол, не бейте туда, иначе будет нанесен удар, например, по Одессе. Это террористический шантаж, во время которого выбираются либо Киев, либо Запорожье, либо Одесса с Кривым Рогом Вспомним, что незадолго до этого был удар по одному из российских аэродромов, который прикрывает порт в Новороссийске. У оккупантов каждый удар расчитывается с точки террористического шантажа", — говорит Свитан.

По его словам, массированный удар по Украине с наступлением холодов не исключается, но оккупанты понимают, что большая часть средств поражения будет сбита.

"С точки зрения террористической атаки такой удар может быть в любой момент. У путинской армии давно есть готовность нанести такой удар, который произошел 26 августа. Поэтому надо заботиться о собственной безопасности. Особенно, когда поднимаются в небо Ту-95 или носители "Кинжалов ", — предполагает эксперт.

По мнению Свитана, все же есть и вероятность того, что Путин будет воздерживаться от ударов по инфраструктурным объектам в ближайшее время, потому что до конца января победитель выборов в США Дональд Трамп будет принимать решение.

"Путин опасается его гнева, поэтому просто так ничего делать не будет, если это не будет связано с каким-либо давлением или ответом", — высказывает свое мнение аналитик.

И добавляет: " Но, если Путин примет решение нанести массированный удар по Украине, то оккупанты могут использовать около 250 воздушных средств поражения. Могут использовать около 150 "Шахедов" и около 100 ракет разного типа. Крылатых и баллистических. Ракет у них достаточно, но носителей — не очень".

Десяток Шахедов по Одессе! Враг накрыл Украину дронами

Ранее сообщалось о том, что Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине.

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