Ворог просунувся у Часовому Яру - DeepState

Запеклі бої продовжуються по всій лінії фронту.
Російські загарбники протягом минулої доби просунулися в районі Часового Яру, а також в Берестках, Дальньому та біля Вознесенки.
Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.
"Ворог просунувся у Часовому Яру, Берестках, Дальньому та біля Вознесенки", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку росіяни не встигають здаватися в полон ЗСУ.
Крім того, ми раніше інформували, що на Донецькому напрямку "задвохсотили" адміністратора одного з найбільших Z-каналів Росії.
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