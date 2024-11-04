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Канада передала Украине первую систему ПВО NASAMS: когда прибудет

Канада передала Украине первую систему ПВО NASAMS: когда прибудет

Система NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

Система должна поступить Украине до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, проинформировавшим об отправке первой системы ПВО NASAMS, заказанной Канадой. Она должна поступить в Украину до конца этого года.

Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время разговора лидеры обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и ситуацию на поле боя, в частности, по привлечению Северной Кореи к войне.

Джастин Трюдо подтвердил поддержку Плана победы, представленного украинской делегацией по поручению Зеленского на недавней конференции.

Владимир Зеленский поблагодарил за проведение министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, которая состоялась 30-31 октября в Монреале.

«Благодарю тебя, Джастин, твоей команде и всем привлеченным за успешно проведенную конференцию по четвертому пункту Формулы мира «Освобождение пленных и депортированных лиц». Следующий этап – подготовка итогового документа – Плана мира – по результатам всех конференций», – сказал Президент.

Кроме того, они согласовали сотрудничество в рамках канадского председательства в «Группе семи» в следующем году.

Напомним, что Норвегия также усилит оборону Украины новыми системами NASAMS и истребителями F-16. Эта помощь будет частью нового пакета пособия на сумму 500 млн евро.

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