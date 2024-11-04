Канада передала Украине первую систему ПВО NASAMS: когда прибудет

Система должна поступить Украине до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, проинформировавшим об отправке первой системы ПВО NASAMS, заказанной Канадой. Она должна поступить в Украину до конца этого года.

Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время разговора лидеры обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и ситуацию на поле боя, в частности, по привлечению Северной Кореи к войне.

Также читайте Первые бойцы КНДР уже попали под обстрел в Курской области

Джастин Трюдо подтвердил поддержку Плана победы, представленного украинской делегацией по поручению Зеленского на недавней конференции.

Владимир Зеленский поблагодарил за проведение министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, которая состоялась 30-31 октября в Монреале.

«Благодарю тебя, Джастин, твоей команде и всем привлеченным за успешно проведенную конференцию по четвертому пункту Формулы мира «Освобождение пленных и депортированных лиц». Следующий этап – подготовка итогового документа – Плана мира – по результатам всех конференций», – сказал Президент.

Кроме того, они согласовали сотрудничество в рамках канадского председательства в «Группе семи» в следующем году.

Напомним, что Норвегия также усилит оборону Украины новыми системами NASAMS и истребителями F-16. Эта помощь будет частью нового пакета пособия на сумму 500 млн евро.