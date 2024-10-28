Хорватия передаст значительную военную помощь Украине до конца года – Reuters

Страна планирует также предоставить Украине боеприпасы и запасные части для техники.

Хорватия планирует приобрести до 50 танков Leopard 2A8 в Германии для замены своих советских танков, которые в дальнейшем будут переданы Украине.

Об этом сообщил министр обороны Хорватии Иван Анушич после встречи с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, передает Reuters.

Анушич сообщил, что Хорватия сможет передать Украине 30 танков и 30 боевых машин пехоты до конца 2024 года.

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В письме о намерениях, подписанном Анушичем и министром обороны Германии Борисом Писториусом, обе страны договорились об отправке запасных частей и боеприпасов из хорватских запасов в Украину для использования в танках Leopard при финансовой поддержке Германии.

"Тот факт, что Хорватия работает с нами над совместной закупкой основных боевых танков Leopard 2A8, укрепляет позиции Германии как промышленного центра и обеспечивает общие стандарты в рамках НАТО", — сказал Писториус в заявлении министерства обороны.

Напомним, концерн Rheinmetall разрабатывает новый танк и новую модель БМП, которую получит Украина. У нового танка будет искусственный интеллект, спутниковая связь, мощная система связи и полная диджитализация.