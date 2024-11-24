Новая ракета Путина: как истерика на $100 млн вылезет ему боком

"Орешник", "кокошник" или "боярышник" – специалист по вооружению Сергей Згурец считает, что Путин в своем обращении мог придумать любое слово для названия ракеты.

В четверг, 21 ноября, Россия нанесла новый удар по Днепру. Зафиксированные кадры в мире анализируют по сей день. Действительно ли Москва пустила межконтинентальную баллистическую ракету, созданную для отправки оружия массового поражения? Действительно ли Путин показывает миру, что может ударить ядеркой?

Корреспондент ТСН.Недели Александр Загородний внимательно изучил видео, побеседовал со специалистами и рассказал: почему эта демонстрация напоминает театр и как может вылезти боком самому Путину.

Пятое утро город Днепр еще спит. Но в командном центре противовоздушной обороны уже горячо. На радарах сразу 7 российских крылатых ракет. Они идут на Днепр – целятся в дома мирных жителей. На экране появляется еще одна цель, значительно быстрее всех остальных – сверхзвуковой "Кинжал". Системы противовоздушной обороны захватывают вражеские ракеты, чтобы уничтожить еще на подлете в город. Вдруг на экранах сгорает еще одна точка. Скорость аномально высокая, более 10 махов, в 10 раз быстрее скорости звука. Но главное – объект неожиданно разделяется на 6 боеголовок.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова показала дешевый спектакль. В ходе брифинга она получила телефонный звонок, где собеседник дал указание не комментировать удар МБР по Украине.

Это так Маша работает на разогреве у Путина. Он появится в эфире без уведомления. Этот полуживой труп выдает очередную порцию бреда о военном величии России и с пафосом сообщает – РФ атаковала Украину новейшей стратегической ракетой.

"Орешник", "кокошник" или "боярышник" – специалист по вооружению Сергей Згурец отмечает, что Путин в своем обращении мог придумать любое слово для названия ракеты. Ракета, которая имеет название уже много лет — "Рубеж" — это фактически глубокая модификация старой еще советской ракеты "Пионер".

"Мы считаем, что РФ использовала старую ракету "Рубеж", которая была оснащена боевой частью, где были имитаторы боевых блоков. Эта ракета не производится серийно, запасы этих ракет у противника, думаю, минимальны и, наверное, меряются лишь единицами, но в любом случае, это первый случай использования межконтинентальной баллистической ракеты именно для таких миссий", – говорит Сергей Згурец.

100 миллионов долларов стоит безумный выстрел Путина макетом ядерной ракеты. Причем, ядерным макетом они уже стреляли. Для этого годятся в десятки раз дешевле "Искандеры" или "Кинжалы". Впрочем, это безумие Кремля сразу вернуло Украину на первые полосы мировых медиа и политического обсуждения. И позволило Киеву обратиться за новыми противоракетными системами. Уже не ПВО, а ПРО.

В мире существует не менее 3 специализированных систем, которые могут сбивать баллистические межконтинентальные ракеты: THAAD, Aegis BMD, GMD.

Хотя получить их будет сложно. Это уже вершина антиядерного щита Америки. Впрочем, если такое удастся и антиракета докажет в Украине, что эти "Рубежи" может сбивать — Россию можно будет считать нокаутированной. Пока наши специалисты думают, есть ли шанс сбивать вот эти суббоеприпасы, упавшие на Днепр огненными волнами. Но Сергей Згурец успокаивает, что суббоеприпасы ракеты "Рубеж" – это просто металлические болванки без заряда. Да и вообще ракет таких у россиян очень мало.

В целом же все это – демонстрация отчаяния Кремля, считает военный эксперт Иван Ступак.

"Это попытка ответить на удары ATACMS, на удары Storm Shadow по штабу армии "Север". И, конечно, это реакция на украинскую ракетную программу, потому что россияне понимают если у Украины будет собственная ракетная программа и она не будет зависеть от воли Вашингтона, Лондона, Берлина, то Москве 100% достанется капитально", – говорит Ступак.

Возможно, именно новой ракетой Путин пытался уничтожить подземные хранилища "Южмаша", где большинство российских ракет спроектировали и построили.

Официально Запад отреагировал на эти обстрелы вяло. Но заявление о новой ядерной доктрине США, истоках разговоров о возвращении Украине ядерной кнопки, срочном созыве совета Украина — НАТО свидетельствуют, что этот "Орешник" может стать для Путина выстрелом в собственную ногу или, скорее, руку.

Журналист обратил внимание на "совершенно мертвые руки" Путина во время выступления. За почти 8 минут – ни одного движения.

Уже не важно, парализовало ли его от страха или видео записали глубоко в бункере, а рабочий кабинет со столом и уже наложенными руками прицепили на монтаже. Здесь главное другое, Путину страшно. Ибо любую ракету можно сбить, даже самую быструю в мире. К примеру на стартовой площадке. И Украина уже добирается до того же Капустиного Яра в Астраханской области, пока дронами, но долетаем.

Новая ракета Путина - истерика на 100 миллионов долларов, которая вылезет ему боком

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