Сім дивовижних переваг коріандру для здоров'я

Коріандр — популярна приправа, яку часто додають під час приготування національних страв різних народів. Вона є спорідненою моркві, петрушці та селері. Коріандр ще також називають кінзою або китайською петрушкою. Що лікує коріандр і чому його потрібно додати до свого раціону?

Коріандр найчастіше використовують у супах та під час приготування сальси. Він чудово доповнює національні страви з Індії, Азії та Близького Сходу. Листя кінзи найчастіше беруть цілими, насіння коріандру додають в меленому або сушеному вигляді.

Коріандр приносить чимало користі нашому організму, тому його потрібно обов'язково додавати до свого щоденного раціону. Ось сім основних переваг цієї трави для здоров'я.

Допомагає знизити рівень цукру в крові

Як відомо, високий рівень цукру в крові може стати причиною розвитку діабету II типу. Якщо ви будете додавати до свого раціону насіння та олію коріандру, то вони допоможуть знизити його. А ось людям, які приймають ліки від діабету або мають низький рівень цукру, слід вживати цю приправу з обережністю.

Згідно з дослідженнями, які були проведені на тваринах, насіння коріандру дійсно сильно знижують рівень цукру в крові та сприяють розвитку ферментів, які допомагають вивести цукор. Наприклад, дослідження на щурах з ожирінням та високим рівнем цукру в крові показало, що одноразова доза (20 мг на 1 кг тіла) екстракту насіння коріандру змогла знизити рівень цукру в крові на 4 ммоль/6 годин. Подібний вплив мають ліки від цукру в крові глібенкламід.

Подібне дослідження також показало, що така сама доза екстракту насіння коріандру збільшила вивільнення інсуліну у щурів з цукровим діабетом у порівнянні з контрольними тваринами.

В коріандрі є антиоксиданти, які підвищують імунітет

Антиоксиданти, які містяться в коріандрі, запобігають пошкодженню клітин, що спричинене вільними радикалами та борються із запаленнями в тілі. Сполуки терпінен, кверцетин, токофероли мають протираковий, імуностимулюючий та нейропротекторний ефект. Це показали дослідження, що були проведені на тваринах.

Наприклад, одне з таких досліджень показало, що антиоксиданти в насінні коріандру зменшують запалення та уповільнюють ріст ракових клітин легенів, молочної залози, простати, товстої кишки.

Приносить користь здоров'ю серця

Деякі дослідження на тваринах довели, що коріандо може знижувати такі фактори ризику розвитку серцевих захворювань як рівень холестерину та високий кров'яний тиск. Екстракт коріандру має сечогінний ефект, а тому допомагає організму виводити залишок води і натрію. Саме завдяки цьому кров'яний тиск зменшується.

Певні дослідження показали, що у щурів, яким вводили екстракт насіння коріандру, почав значно знижуватися рівень поганого холестерину та підніматися рівень хорошого холестерину.

Багато людей впевнені, що вживання гострих спецій і трав, таких як коріандр, допомагає зменшити споживання натрію. А це позитивно впливає на роботу серця. Наприклад, у тих людей, які споєживають велику кількість коріандру у порівнянні з іншими спеціями, нижчий рівень серцевих захворювань у порівнянні з тими людьми, хто у своїй дієті споживає більше солі та цукру.

Може захистити здоров'я мозку

Чим корисний коріандр? / Фото: pixabay.com

Багато хвороб мозку, наприклад, Паркінсона, розсіяний склероз, Альцгеймера, пов'язані із запаленням. Коріандр має протизапальні властивості, які можуть допомогти захиститися від цих захворювань.

Дослідження, проведене на щурах, показало, що екстракт коріандру захищає від пошкодження нервових клітин після нападів, що були викликані наркотиками. Ймовірно це відбувається завдяки антиоксидатним властивостям трави.

Ще одне дослідження на мишах довело, що коріандр здатний покращувати пам'ять. А це свідчить, що рослину потрібно вживати за хвороби Альцгеймера.

Вчені також вважають, що вживання екстракту коріандру допомагає впоратися з тривогою. Дослідження на тваринах показали, що коріандр мав схожий вплив як діазепам (поширені ліки від нападів тривоги).

Сприяє травленню та здоров'ю кишківника

Олія, яку отримують з насіння коріандру, може прискорити та сприяти здоровому травленню. Було проведене 8-тижневе дослідження за участю 32 людей із синдромом подразненого кишківника, яке показало, що вживання 30 крапель такого екстракту тричі на день зменшують біль в животі, здуття, дискомфорт.

В іранській медицині екстракт коріандру використовують як стимулятор апетиту. В одному дослідженні на щурах зазначалося, що ця трава підвищила апетит у тварин в порівнянні з контрольною групою, якій давали лише воду.

Коріандр бореться з інфекціями

В цій спеції містяться антимікробні сполуки, які допомагають боротися з деякими інфекціями і хворобами харчового походження. Наприклад, додеценал може боротися з сальмонелою, що спричиняє небезпечне харчове отруєння та щорічно вражає велику кількість людей.

Насіння коріандру є однією з кількох індійських спецій, які допомагають боротися з бактеріями, відповідальними за інфекції сечовивідних шляхів. А коріандрову олію використовують в антибактеріальних препаратах, адже вона здатна боротися з внутрішньолікарняними інфекціями та захворюваннями.

Ця спеція може захистити вашу шкіру

Зокрема, коріандр використовується проти такого захворювання як дерматит. Наприклад, одне з досліджень довело, що його можна використовувати разом з іншими заспокійливими сполуками для лікування пелюшкового дерматиту у немовлят.

Інші дослідження показують, що антиоксиданти, які містяться в екстракті коріандру, допомагають запобігти пошкодженню клітин, що призводить до старіння шкіри, а також пошкодженню шкіри ультрафіолетовим випромінюванням.

Сік коріандру можна використовувати для лікування деяких шкірних захворювань, зокрема, пігментації, акне, сухості, масності.

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