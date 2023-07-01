Чому бульйон для холодцю стає каламутним і як це виправити

Бульйон для холодцю дуже легко зіпсувати, якщо вибрати неправильні інгредієнти, додати сіль в непотрібний момент або забути зменшити вогонь. І ось рідина вже стала каламутною. Виправити цю ситуацію досить легко.

Як виправити каламутний бульйон для холодцю? Виявляється, все досить просто. Кухарі найчастіше використовують метод відтяжки за допомогою звичайного курячого яйця.

Відтяжка — це процес "витягування" зайвих "пластівців" та каламуті з бульйону. Найпростіше зробити це, використовуючи яєчний білок.

Коли закінчилося варіння м'яса, кісток та інших продуктів, які будуть основою холодцю, необхідно дістати їх з каструлі та зачекати, доки бульйон остигне приблизно до 70 градусів. Наскільки це можливо приберіть жир, який плаває на поверхні рідини. Зробити це можна ложкою.

Яєчний білок відокремте від жовтка, злегка збийте вінчиком або виделкою, а потім тоненьким струменем введіть у бульйон. Поставте каструлю з рідиною знову на плиту, доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Білок буде в процесі згортатися. Як тільки на поверхні з'являться бульбашки, вогонь потрібно зменшити до мінімуму, а потім варити ще приблизно 4-5 хвилин.

Білок вбере в себе все те, що робить бульйон каламутним, а потім просто опуститься на дно. Якщо він плаває на поверхні, його можна зібрати ложкою. Потім просто процідіть рідину через потрійну марлю. В результаті ви отримаєте прозорий бульйон для смачного холодцю.

Щоб виправити каламутний бульйон для холодцю можна також використовувати невелику кількість фаршу. Просто змішайте його з яєчним білком, розбавте холодною водою (потрібно зовсім трішки) і введіть в бульйон. Доведіть рідину до кипіння, постійно помішуючи. А потім проваріть ще 2-3 хвилини. Фарш повинен опуститися на дно, увібравши в себе все, що робить рідину каламутною. Потім бульйон потрібно ретельно процідити.

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