Семь удивительных преимуществ кориандра для здоровья

Кориандр – популярная приправа, которую часто добавляют во время приготовления национальных блюд разных народов. Она родственна моркови, петрушке и сельдерею. Кориандр также называют кинзой или китайской петрушкой. Что лечит кориандр и почему его нужно добавить в свой рацион?

Кориандр чаще всего используют в супах и при приготовлении сальсы. Он отлично дополняет национальные блюда из Индии, Азии и Ближнего Востока. Листья кинзы чаще всего берут целыми, семена кориандра добавляют в молотом или сушеном виде.

Кориандр приносит немало пользы нашему организму, поэтому его нужно обязательно добавлять в свой ежедневный рацион. Вот семь основных преимуществ этой травы для здоровья.

Помогает снизить уровень сахара в крови

Как известно, высокий уровень сахара в крови может стать причиной развития диабета II типа. Если вы будете добавлять в свой рацион семена и масло кориандра, то они помогут снизить его. А вот людям, принимающим лекарство от диабета или имеющим низкий уровень сахара, следует употреблять эту приправу с осторожностью.

Согласно исследованиям, проведенным на животных, семена кориандра действительно сильно снижают уровень сахара в крови и способствуют развитию ферментов, которые помогают вывести сахар. Например, исследование на крысах с ожирением и высоким уровнем сахара в крови показало, что однократная доза (20 мг на 1 кг тела) экстракта кориандра смогла снизить уровень сахара в крови на 4 ммоль/6 часов. Подобное влияние оказывают лекарства от сахара в крови глибенкламид.

Подобное исследование также показало, что такая же доза экстракта кориандра увеличила высвобождение инсулина у крыс с сахарным диабетом по сравнению с контрольными животными.

В кориандре есть антиоксиданты, повышающие иммунитет

Антиоксиданты, содержащиеся в кориандре, предотвращают повреждение клеток, вызванное свободными радикалами и борющиеся с воспалениями в теле. Соединения терпинен, кверцетин, токоферолы обладают противораковым, иммуностимулирующим и нейропротекторным эффектом. Это показали исследования, проведенные на животных.

Например, одно из таких исследований показало, что антиоксиданты в семенах кориандра уменьшают воспаление и замедляют рост раковых клеток легких, молочной железы, простаты, толстой кишки.

Приносит пользу здоровью сердца

Некоторые исследования на животных доказали, что кориандо может снижать такие факторы риска развития сердечных заболеваний как уровень холестерина и высокое кровяное давление. Экстракт кориандра оказывает мочегонный эффект, поэтому помогает организму выводить остаток воды и натрия. Именно благодаря этому артериальное давление уменьшается.

Некоторые исследования показали, что у крыс, которым вводили экстракт семян кориандра, начал значительно снижаться уровень плохого холестерина и подниматься уровень хорошего холестерина.

Многие уверены, что употребление острых специй и трав, таких как кориандр, помогает уменьшить потребление натрия. А это оказывает положительное влияние на работу сердца. К примеру, у тех людей, которые потребляют большое количество кориандра по сравнению с другими специями, более низкий уровень сердечных заболеваний по сравнению с теми людьми, кто в своей диете потребляет больше соли и сахара.

Может защитить здоровье мозга

Чем полезен кориандр? / Фото: pixabay.com

Многие заболевания мозга, к примеру, Паркинсона, рассеянный склероз, Альцгеймера, соединены с воспалением. Кориандр обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь защититься от этих заболеваний.

Исследование, проведенное на крысах, показало, что экстракт кориандра защищает от повреждения нервных клеток после приступов, вызванных наркотиками. Вероятно, это происходит благодаря антиоксидатным свойствам травы.

Еще одно исследование на мышах показало, что кориандр способен улучшать память. А это свидетельствует, что растение нужно употреблять из-за болезни Альцгеймера.

Ученые также считают, что употребление экстракта кориандра помогает справиться с тревогой. Исследования на животных показали, что кориандр оказал похожее влияние как диазепам (распространенное лекарство от приступов тревоги).

Способствует пищеварению и здоровью кишечника.

Масло, получаемое из семян кориандра, может ускорить и способствовать здоровому пищеварению. Было проведено 8-недельное исследование с участием 32 человек с синдромом раздраженного кишечника, которое показало, что употребление 30 капель такого экстракта трижды в день уменьшают боль в животе, вздутие, дискомфорт.

В иранской медицине экстракт кориандра используют в качестве стимулятора аппетита. В одном исследовании на крысах отмечалось, что эта трава повысила аппетит у животных по сравнению с контрольной группой, которой давали только воду.

Кориандр борется с инфекциями

В этой специи содержатся антимикробные соединения, помогающие бороться с некоторыми инфекциями и болезнями пищевого происхождения. Например, додеценал может бороться с сальмонеллой, что приводит к опасному пищевому отравлению и ежегодно поражает большое количество людей.

Семена кориандра являются одной из нескольких индийских специй, помогающих бороться с бактериями, ответственными за инфекции мочевыводящих путей. Кориандровое масло используют в антибактериальных препаратах, ведь оно способно бороться с внутрибольничными инфекциями и заболеваниями.

Эта специя может защитить вашу кожу.

В частности, кориандр используется против такого заболевания, как дерматит. Например, одно из исследований показало, что его можно использовать вместе с другими успокаивающими соединениями для лечения пеленочного дерматита у младенцев.

Другие исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в экстракте кориандра, помогают предотвратить повреждение клеток, что приводит к старению кожи, а также повреждению кожи ультрафиолетовым излучением.

Сок кориандра можно использовать для лечения некоторых кожных заболеваний, в частности пигментации, акне, сухости, масности.

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