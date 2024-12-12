Що з'їсти, щоб заснути: фрукти, які в цьому допоможуть

Багато українців сьогодні страждають через нестачу сну, проблеми, яка безумовно позбавляє їх здоров'я. Що робити, як розв'язати цю проблему. Перш ніж потягнутися до снодійного з їхніми можливими побічними ефектами, варто спробувати смачні, натуральні рішення. Мова йде про фрукти. Адже вживання певних фруктів перед сном може допомогти швидше заснути, виспатись та прокинутися бадьорими.

Не всі знають, що багато фруктів містять не лише вітаміни, наприклад, а й різноманітні речовини та сполуки, які підтримують міцний сон. Наприклад, певні фрукти містять мінерали, такі як калій та магній, які розслаблюють м’язи. Інші містять триптофан - амінокислоту, яка сприяє заспокоєнню та сонливості. Деякі фрукти забезпечують організм помірною дозою гормону сну - мелатоніном

Які фрукти з'їсти для кращого сну

Варто спробувати банани. Вони містять магній і калій, які розслабляють м’язи, триптофан для заспокоєння мозку. Перед сном можна змішати та випити банан з молоком або йогуртом.

Вони містять магній і калій, які розслабляють м’язи, триптофан для заспокоєння мозку. Перед сном можна змішати та випити банан з молоком або йогуртом. Мало, хто знає, але харчовим джерелом мелатоніну є звичайні вишні. Випийте трохи терпкого вишневого соку або додайте заморожені вишні в смузі, щоб смачно підвищити рівень мелатоніну перед сном.

Випийте трохи терпкого вишневого соку або додайте заморожені вишні в смузі, щоб смачно підвищити рівень мелатоніну перед сном. Щоб краще спати, перекусіть шматочками ананаса наприкінці вечора. Ананас містить магній і клітковину для покращення сну, а також фермент під назвою бромелайн, який знімає запалення та сприяє розслабленню м’язів.

наприкінці вечора. Ананас містить магній і клітковину для покращення сну, а також фермент під назвою бромелайн, який знімає запалення та сприяє розслабленню м’язів. Ківі продемонстрували разючий ефект покращення сну. Як показали дослідження, з’їдання одного або двох ківі перед сном значно покращило якість і тривалість сну для багатьох людей. Ківі містить вітамін С і серотонін, дві поживні речовини, які допомагають розслабитися та відпочити в кінці дня.

продемонстрували разючий ефект покращення сну. Як показали дослідження, з’їдання одного або двох ківі перед сном значно покращило якість і тривалість сну для багатьох людей. Ківі містить вітамін С і серотонін, дві поживні речовини, які допомагають розслабитися та відпочити в кінці дня. Апельсини відомі своїм вмістом вітаміну С, але вони також містять природний цукор, який може дати вам заспокійливий заряд енергії рано ввечері. Насолоджуйтесь маленькою склянкою апельсинового соку або свіжого апельсина як частину вашої вечірньої закуски.

відомі своїм вмістом вітаміну С, але вони також містять природний цукор, який може дати вам заспокійливий заряд енергії рано ввечері. Насолоджуйтесь маленькою склянкою апельсинового соку або свіжого апельсина як частину вашої вечірньої закуски. Якщо ви любите екзотичні фрукти, і у вас є можливість їх купувати, спробуйте папая на вечерю. Одним з унікальних інгредієнтів папаї для сну є холін, поживна речовина, яка підтримує роботу м’язів і діяльність нервової системи. Ви також отримаєте потрібну кількість калію, фолієвої кислоти та вітамінів С і Е.

на вечерю. Одним з унікальних інгредієнтів папаї для сну є холін, поживна речовина, яка підтримує роботу м’язів і діяльність нервової системи. Ви також отримаєте потрібну кількість калію, фолієвої кислоти та вітамінів С і Е. Але навіть якщо ви не можете дозволити купити собі екзотику, не засмучуйтесь, хрустке яблуко може стати ідеальним перекусом перед сном. Яблучна клітковина та природний цукор не дадуть вам прокинутися серед ночі, підтримуючи рівномірний рівень цукру в крові.

Можна почати з одного фрукта, який вам подобається, і якщо це допоможе, продовжити його споживати та експериментуйте з іншими.

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