Фіцо зібрався до Москви, щоб поговорити про газ — президент Сербії

Очікується, що постачання російського газу через Україну буде припинено 1 січня.

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві в понеділок, 23 грудня.

Про це він сказав в інтерв'ю сербському телеканалу Happy, передає Pink TV.

“Наскільки я знаю з неофіційних джерел – і навіть якщо я кажу неофіційно, це означає, що інформація відносно правдива, Роберт Фіцо поїде до Путіна як лідер країни Європейського Союзу. Мені не потрібно розповідати, яку реакцію це викличе з боку інших лідерів ЄС”, – сказав президент Сербії.

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Він додав, що візит пов'язаний із припиненням транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року. Словаччина, яка отримує паливо цим маршрутом, стурбована наслідками зупинки постачання.

Раніше Фіцо заявив, що рішення Зеленського не продовжувати транзит російського газу через Україну спричинить кризу у Словаччині, наголосивши, що його країна зацікавлена у тому, щоб купувати дешевий російський газ і забезпечувати його транзит до інших країн ЄС.

Очікується, що постачання російського газу через Україну буде припинено 1 січня, коли закінчиться п'ятирічний контракт.

Як повідомляє словацьке видання Aktuality, голова опозиційної партії “Прогресивна Словаччина” Міхал Шимечка закликав Роберта Фіцо чітко прокоментувати інформацію про нібито заплановану зустріч із Володимиром Путіним, про яку президент Александар Вучич публічно говорив у сербських ЗМІ.

“Коли ви хочете вирішити транзит газу до Словаччини, ви повинні їхати до Києва домовлятися. Будь-який державний діяч, який дбає про інтереси власної країни, давно б це зробив. Натомість ви хочете бути корисним ідіотом для путінської пропаганди, яка призвела до десятків тисяч невинних жертв і загрози безпеці по всій Європі?” – звернувся Шимечка до словацького прем’єра.

У суботу, 21 грудня, Роберт Фіцо не коментував свою ймовірну поїзду до Москви, натомість опублікував у соцмережі відео з номеру готелю в Брюсселі. На відео видно, як він віджимається, прасує сорочку та чистить взуття.

Раніше він заявляв, що Словаччина розпочне серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу через Україну після того, як чинний контракт закінчиться наприкінці цього року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив українського президента Володимира Зеленського у спробі підкупу. Нібито він пропонував йому гроші з активів РФ за членство в НАТО. За його словами, під час зустрічі з Зеленським на саміті Європейського Союзу вони обговорювали фінансові втрати Словаччини через припинення транзиту російського газу.

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