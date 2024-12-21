Фицо собрался в Москву, чтобы поговорить о газе — президенте Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве в понедельник, 23 декабря.

Об этом он сказал в интервью сербскому телеканалу Happy, сообщает Pink TV.

“Насколько я знаю из неофициальных источников – и даже если я говорю неофициально, это означает, что информация относительно правдива, Роберт Фицо поедет к Путину как лидер страны Европейского Союза. Мне не нужно рассказывать, какую реакцию это вызовет у других лидеров ЕС”, – сказал президент Сербии.

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Он добавил, что визит связан с прекращением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Словакия, получающая топливо по этому маршруту, обеспокоена последствиями остановки поставок.

Ранее Фицо заявил, что решение Зеленского не продолжать транзит российского газа через Украину повлечет за собой кризис в Словакии, подчеркнув, что его страна заинтересована в том, чтобы покупать дешевый российский газ и обеспечивать его транзит в другие страны ЕС.

Ожидается, что поставки российского газа через Украину будут прекращены 1 января, когда истечет пятилетний контракт.

Как сообщает словацкое издание Aktuality, глава оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко призвал Роберта Фицо четко прокомментировать информацию о якобы запланированной встрече с Владимиром Путиным, о которой президент Александар Вучич публично говорил в сербских СМИ.

“Если вы хотите решить транзит газа в Словакию, вы должны ехать в Киев договариваться. Любой государственный деятель, заботящийся об интересах собственной страны, давно бы это сделал. Вы хотите быть полезным идиотом для путинской пропаганды, которая привела к десяткам тысяч невинных жертв и угрозы безопасности по всей Европе?” – обратился Шимечко к словацкому премьеру.

В субботу, 21 декабря, Роберт Фицо не комментировал свой предполагаемый поезд в Москву, а опубликовал в соцсети видео из номера отеля в Брюсселе. На видео видно, как он отжимается, гладит рубашку и чистит обувь.

Ранее он заявлял, что Словакия приступит к серии переговоров, чтобы обеспечить поставки российского газа через Украину после того, как действующий контракт закончится в конце этого года.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в попытке подкупа. Якобы он предлагал деньги из активов РФ за членство в НАТО. По его словам, во время встречи с Зеленским на саммите Европейского Союза они обсуждали финансовые потери Словакии из-за прекращения транзита российского газа.

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