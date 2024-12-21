На границе с Польшей возникли безумные очереди: подробности

Планируя поездку, учитывайте очереди, по возможности, выбирайте другие пункты пропуска.
На границе с Польшей наблюдаются огромные пробки. На пункте пропуска "Краковец" стоит более 50 пассажирских автобусов.
В ГНСУ рассказали о состоянии очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами:
- пункт пропуска "Краковец" – 240 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- пункт пропуска "Устилуг": в очереди 140 автомобилей (пропуск пешеходов не осуществляется);
- пункт пропуска "Рава-Русская" – 110 автомобилей, (пропуск пешеходов не осуществляется);
- пункт пропуска "Шегини" — 140 л/а, 14 автобусов, 2 пешехода (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
"Рекомендуем учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска", — подчеркнули в ГНСУ.
Видео с очередями на границе с Польшей в ЧП "Краковец" опубликовали в Сети.
Напомним, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко посетил пограничные позиции в Сумской области, расположенные на границе с россией.
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