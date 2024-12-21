"Резинка" или "гумка": как правильно на украинском

Как на украинском называется средство, которым стягиваются волосы? Большинство скажут, что это резинка. Да, традиционно мы привыкли называть это резинкой. Однако, по мнению языковеда Александра Авраменко, этот вариант воспринимается как суржиковое слово, как калька. По мнению Александра Авраменко слово резинка маркировано как чисто разговорное, полулитературное. "Не удивительно, ведь оно попало в наш язык с французского через посредство русского. Поэтому воспринимается как суржиковое слово".

Однако, академические словари называют резиновую тесьму, или ленту резинкой. "Так же как и то, чем фиксируют или стягивают волосы, и то, которое используют для фиксации нижнего белья, и даже особый вид вязки, который придает изделию свойство растягиваться", - объясняет языковед.

Известные украинские деятели не столь единодушны в этом. Большинство языковедов и экспертов склоняются к варианту "гумка". В частности, известный украинский публицист, переводчик Александр Пономарев считает, что поскольку тесьма изготовлена ​​из простых "гумових" нитей, то ее нужно называть не резинкой, а "гумкой".

Редактор Ольга Васильева считает, что "жевательное кондитерское изделие и ластик для стирания простого карандаша — "гумка". Резиновая тесьма и аксессуар для волос — "резинка" и добавляет, что gumma, и resina — это слова с латинского языка, которые переводятся как "смола". Однако, по ее мнению, есть еще понятие узуальной устойчивости, поэтому французская игра "в резиночки", а не "в гумки". Такая же история и с резинкой для волос и одежды.

Авраменко считает, что только время рассудит, как лучше употреблять это слово и предлагает альтернативы — называть аксессуар, которым мы фиксируем волосы "стяжкой", а средство для поддержания одежды, например спортивных штанов резиновой или эластичной лентой.

В то время, как Ольга Васильева считает, что слово "стяжка" используется совсем в других ситуациях – технических, например, "Стяжка пола – это смесь цемента и песка в пропорции 1:3".

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