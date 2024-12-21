Резинка чи гумка: як правильно українською

Резинка чи гумка - як правильно казати та в яких випадках

Як називається засіб, яким стягується волосся? Більшість скажуть, що це резинка. Так, зазвичай ми звикли називати це резинкою. Однак, на думку мовознавця Олександра Авраменко, цей варіант сприймається як суржикове слово, росіянізм. За словами Олександра Авраменко слово резинка марковане як суто розмовне, напівлітературне. "Не дивно, адже воно потрапило до нашої мови з французької через посередництво російської. Тож сприймається як росіянізм, суржикове слово".

Однак, академічні словники називають гумову тасьму, або стрічку резинкою. "Так, і ту, якою фіксують або стягують волосся, і ту, яку використовують для фіксації спідньої білизни, і навіть особливий вид в'язки, який надає виробові властивість розтягуватися", - пояснює мовознавець.

Відомі українські діячі не настільки одностайні у цьому. Більшість мовознавців та експертів схиляються до варіанту "гумка". Зокрема, відомий український публіцист, перекладач Олександр Пономарів вважає, що оскільки тасьма виготовлена з простих гумових ниток, то її треба називати не резинка, а гумка.

Редакторка Ольга Васильєва вважає, що "жувальний кондитерський виріб і ластик для стирання простого олівця - гумка. Гумова тасьма й аксесуар для волосся - резинка" та додає, що gumma, і resina - це слова з латинської мови, які перекладаються як "смола". Однак, на її думку є ще поняття узуальної усталеності, тому французька гра "в резиночки", а не "в гумки". Така сама історія і з резинкою для волосся та одягу.

Авраменко вважає, що лише час розсудить, як краще вживати це слово і пропонує альтернативи - називати аксесуар, яким ми фіксуємо волосся "стяжкою", а засіб для підтримування одягу, наприклад, спортивних штанів гумовою чи еластичною стрічкою.

Ольга Васильєва вважає, що слово "стяжка" використовується зовсім в інших ситуаціях - технічних, наприклад, "Стяжка підлоги - це суміш цементу і піску в пропорції 1:3".

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