Підпал відділення “Сбербанку” у Петербурзі потрапив на відео: хто влаштував “бавовну”

Камери відеоспостереження у відділенні “Сбербанку” в Санкт-Петербурзі зафіксували події, які передували потужному вибуху у приміщенні з банкоматами, який пролунав у суботу, 21 грудня.

Як свідчать опубліковані в Мережі кадри, винуватицею гучної “бавовни” стала жінка пенсійного віку.

На відео видно, як вона облила банкомати легкозаймистою рідиною, після чого обережно кинула сірник. Спалах полум'я спричинив потужний вибух.

Підпал відділення “Сбербанку” у Петербурзі потрапив на відео

Викликає подив те, що пенсіонерка внаслідок інциденту не постраждала.

Згодом жінка, схожа на ту, яку зафіксували камери спостереження у відділенні банку, потрапила на відеозапис очевидця події на вулиці.

Ймовірна винуватиця вибуху в банку у Санкт-Петербурзі / Фото: із соцмереж

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Тепер російська поліція займається пошуками пенсіонерки.

Раніше правоохоронці припускали, що в банку, в якому не було співробітників через вихідний день, спрацював вибуховий пристрій.

Нагадаємо, цього ж дня у торгових центрах Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. "Терористами" виявилися місцеві жителі, які використали піротехніку.

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