На кордоні з Польщею виникли шалені черги: подробиці

Плануючи поїздку, зважайте на черги, по можливості, обирайте інші пункти пропуску.

На кордоні з Польщею спостерігаються величезні затори. На пункті пропуску "Краковець" стоїть більше ніж 50 пасажирських автобусів.

У ДПСУ розповіли про стан черг перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

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пункт пропуску "Краківець" – 240 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

пункт пропуску "Устилуг": в черзі 140 автомобілей, (пропуск пішоходів не здійснюється);

пункт пропуску "Рава-Руська" – 110 автомобілей, (пропуск пішоходів не здійснюється);

пункт пропуску "Шегині" – 140 л/а, 14 автобусів, 2 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

"Рекомендуємо враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску", – наголосили в ДПСУ.

Відео з чергами на кордоні з Польщею в ПП "Краківець" опублікували в Мережі.

На кордоні з Польщею утворилися затори

Нагадаємо, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав прикордонні позиції на Сумщині, розташовані на кордоні з росією.

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