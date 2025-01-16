Фіцо анонсував зустріч із Зеленським найближчими днями

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися з президентом Володимиром Зеленським уже найближчими днями.

Про це повідомляє iRozhlas.

"Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями", – відповів Фіцо на запитання журналіста з цього приводу. Він запевнив, що коли час і місце зустрічі з Зеленським стануть відомі, він обов'язково повідомить.

Зауважимо, що раніше словацький прем'єр запропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині. Він також запевняв, що "не хоче подальшої ескалації напруженості" між Києвом та Братиславою.

Натомість Зеленський запросив Фіцо приїхати до Києва в п'ятницю. Проте Фіцо не прийняв запрошення.

Суперечка між Києвом і Братиславою загострилася після того, як 1 січня Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію. У відповідь Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою різко відреагував на таку заяву. Він припустив, що, "схоже, Путін доручив Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України".

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