Ледник в Антарктиде омывает теплая вода: какой катастрофой это грозит

Пока неясно, связано ли увеличение потока теплой воды с изменениями климата.

Теплая вода из глубин моря может угрожать целостности шельфового ледника Фильхнера-Ронне в Антарктиде, что приведет к огромному повышению уровня моря.

Об этом идет речь в новом исследовании ученых, сообщает Live Science.

Исследование ученых показало, что теплая вода течет в шельф быстрее в более теплые годы. Это может быть связано с сокращением морского льда в эти периоды. Если это так, то резкое сокращение морского льда может привести к таянию шельфа.

"Если теплая вода проникнет под шельфовый ледник, она растопит его основу", — отметила ведущий автор исследования Надин Стайгер, физический океанограф из Университета Сорбонны во Франции.

Летом более теплая вода поступает на континентальный шельф из открытого океана и движется к шельфовому леднику через канал, называемый желобом Фильхнера.

Кейтлин Нотен, специалист по моделированию океанического льда в Британской антарктической службе, не участвовавшей в исследовании, заявила, что теплая вода "может быть предупредительным знаком", но также может быть просто "нормальной изменчивостью" в регионе.

По ее словам, температура глубинной воды океана вокруг Антарктиды составляет 1 градус Цельсия. То есть, она не особенно теплая, но теплее точки замерзания воды, поэтому легко может растопить лед.

Количество теплой воды, протекающей через желоб Фильхнера и другой ранее неизвестный желоб, обнаруженный в исследовании, было особенно высоким в 2017 и 2018 годах, когда площадь морского льда была низкой. Но авторы исследования имеют данные только за 2017-2021 год.

И Стайгер, и Нотен отметили важность долгосрочных наблюдений для лучшего понимания региона и прогнозирования будущих изменений шельфового ледника.

Таяние такого ледника в конечном счете приведет к огромному повышению уровня моря. Но ученым еще многое нужно узнать об этом регионе. Пока неясно, связано ли увеличение потока теплой воды с изменениями климата. В любом случае, ледник вряд ли растает в ближайшее время.

Напомним, на протяжении многих лет площадь морского льда вокруг Антарктиды колебалась между стабильным летним минимумом и зимним максимумом. Но в 2016 году все изменилось, и лед начал быстро таять. Теперь ученые не уверены, сможет ли ситуация стабилизироваться.

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