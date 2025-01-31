В эпицентре удара по Одессе были норвежские дипломаты

В результате российского ракетного удара по Одессе получили повреждения здания в историческом центре города, в частности отель "Бристоль". В эпицентре удара находились дипломатические представители Норвегии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас выясняются все обстоятельства удара, оказывается необходимая помощь людям.

"К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди находившихся в эпицентре удара людей, в том числе и норвежские дипломатические представители", — написал он в своем Telegram-канале.

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Начальник Одесской ОВА Олег Кипер, комментируя удар по гостинице "Бристоль", добавил, что российские террористы использовали ракету, пробивающую бетон.

"То есть мы понимаем, что направлено было именно в помещение, в гражданскую гостиницу, чтобы пробить полностью перекрытие, этажи и внутри сделать разрушение, и, конечно, убить живших там мирных людей", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате террористического ракетного удара российской армии по историческому центру Одессы пострадали два человека.

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