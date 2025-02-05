Вікторію Маремуху терміново забрала "швидка" до лікарні

Українська акторка та блогерка Вікторія Маремуха розповіла, що "швидка" забрала її до лікарні.

Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Блогерка розповіла, що травмувалась, тож їй знадобилася допомога лікарів. Річ у тім, що Вікторія Маремуха їздить верхи на коні, і вперше вона впала з сідла.

Блогерка говорить, що на мить припинила дихати, а коли отямилася, то не орієнтувалася в просторі. Тож, інструктор із верхової їзди негайно викликав "швидку допомогу".

Врешті, медики вкололи Вікторії Маремухі знеболювальне та відвезли до лікарні. Там на неї чекає рентген та огляд травм.

Вікторія Маремуха у "швидкій" / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Ну що, я вперше впала з сідла. Не скажу, що це було приємно. Я взагалі не зрозуміла, як це відбулося. На землі, після того, як почала знову дихати, запитала в інструктора: "Де я?". Тому "швидка", знеболювальне і дорога до лікарні на рентген", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Маремуха розповідала про кризу в шлюбі з чоловіком-французом. Блогерка також ділилася, як вони з коханим працюють над стосунками.

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