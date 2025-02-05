Викторию Маремуху срочно забрала "скорая" в больницу

Украинская актриса и блогерша Виктория Маремуха рассказала, что "скорая" забрала ее в больницу.

Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram. Блогерша рассказала, что травмировалась, и ей понадобилась помощь врачей. Дело в том, что Виктория Маремуха ездит верхом на коне, и впервые она упала с седла.

Блогерша говорит, что на мгновение перестала дышать, а когда пришла в себя, то не ориентировалась в пространстве. Инструктор по верховой езде немедленно вызвал "скорую помощь".

Наконец, медики укололи Виктории Маремухе обезболивающее и отвезли в больницу. Там ее ждет рентген и осмотр травм.

Виктория Маремуха в "скорой" / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Ну что, я впервые упала с седла. Не скажу, что это было приятно. Я вообще не поняла, как это произошло. На земле, после того, как начала снова дышать, спросила у инструктора: "Где я?". Поэтому "скорая", обезболивающие и дорога в больницу на рентген", — поделилась блогерша.

Напомним, недавно Виктория Маремуха рассказывала о кризисе в браке с мужем-французом. Блогерша также делилась, как они с возлюбленным работают над отношениями.

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