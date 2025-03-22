Дронова атака Росії по Україні: де було чути вибухи

У ніч проти 22 березня 2025 року росіяни атакували Україну ударними дронами.

Про деталі повідомили у Повітряних силах.

"Противник атакував 179 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда – Крим", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 100 "Shahed" та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни.

"63 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Запоріжжя. За останніми даними, загинуло троє осіб. Серед них - 14-річна дівчинка.

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