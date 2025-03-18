Скільки ще здатний витримувати війну російський ВПК: експерт назвав термін

У ворога вже не вийде просуватися так, як 2024 року.

Російський військово-промисловий комплекс може витримати війну теперішньої інтенсивності щонайдовше до кінця року. Але це не означає, що у ворога закінчиться вся техніка.

Таку оцінку військовий експерт, ветеран і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман висловив у інтерв’ю "Главреду".

"За розрахунками, російський військово-промисловий комплекс може витримати війну такої інтенсивності, як зараз, щонайдовше до кінця цього року. Далі – все, в росіян не вистачить сил. Росія й так витягує все, що тільки можливо, як кажуть, "по сусекам скребет", – розповів Гетьман.

Водночас він акцентував – це не означає, що у Росії закінчиться вся техніка.

"Це не так, адже Росія і танки виробляє, і ракети, і все інше. Проте просуватися так, як у 2024 році, у російських військ не вийде, тому що інтенсивність бойових дій знизиться", – пояснив експерт.

До слова, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати Росії від початку 2025 року на фронті сягають вже понад 100 тис. бійців.