Нацбанк змінив правила безготівкових розрахунків: що треба знати

Нацбанк уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків у гривні. Це було необхідно для адаптації до європейських стандартів та удосконалення регулювання платіжних операцій в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Оновлені правила відповідають нормам Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 260/2012, який встановлює технічні та комерційні вимоги до кредитних переказів та прямих дебетів. Водночас НБУ:

уточнив реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем

зобов'язав платіжні установи повідомляти платників про прийняття до виконання платіжної інструкції

врегулював порядок інформування одержувачів про зарахування коштів на рахунок після кожного переказу

визначив обов'язкові реквізити платіжних інструкцій, які оформлені платіжними установами від клієнтів

розмежовував реквізити платіжних документів, що оформлюються державними виконавцями та Державною податковою службою України

скасував вимогу обов'язкового використання печатки для електронних платіжних інструкцій, залишивши її лише для паперових документів

Водночас, якщо кошти на рахунку перебувають під арештом, то сам рахунок може бути змінений або закритий, оскільки арешт накладається саме на кошти боржника, а не на рахунок.

Раніше стало відомо, що Нацбанк запровадив заборону на видавання готівки бізнесу. Більше про це читайте у новині.

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