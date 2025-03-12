Вчені відкрили понад сотню нових супутників Сатурна: подробиці

Вчені виявили 128 нових супутників Сатурна. Це збільшує їх загальну кількість до 274.

Про це повідомило видання The New York Times.

Нові супутники були знайдені за допомогою телескопа Canada France Hawaii Telescope на Гаваях у 2023 році, а результати дослідження були опубліковані у березні 2025 року.

Більшість нових супутників мають невеликі розміри, діаметром лише кілька кілометрів. Всі нові супутники є неправильними, адже вони малі за розміром та обертаються під великим кутом відносно екватора Сатурна. Деякі з цих об'єктів рухаються в зворотному напрямку порівняно з іншими супутниками планети. Вони знаходяться на величезних відстанях — від 10,5 до 29 мільйонів кілометрів від Сатурна, що значно далі, ніж основні супутники, такі як Титан і Енцелад, чи кільця планети.

Частина нових супутників, ймовірно, сформувалася відносно недавно, близько 100 мільйонів років тому. Це відкриття може вказувати на хаотичні процеси у зовнішній Сонячній системі, які протягом останніх 100 мільйонів років вважалися стабільними. Одну з груп із 47 супутників астрономи назвали Mundilfari, на честь скандинавського божества.

Ці нові супутники можуть бути лише частиною набагато більшої кількості, яку астрономи ще не відкрили. Доктор Едвард Ештон, провідний автор дослідження, вважає, що навколо Сатурна може бути тисячі ще не виявлених супутників.

Завдяки новим даним, зібраним за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, вчені сподіваються краще зрозуміти, як ці об'єкти сформувалися та взаємодіють між собою в системі Сатурна.

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