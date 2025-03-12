Підлива до будь-якої каші без м'яса: саме те, що потрібно під час посту

Пісна підлива з грибами: смачний, ситний і бюджетний варіант без м'яса до бдьу-якої каші

Навіть під час посту хочеться порадувати себе та своїх рідних смачною та поживною їжею. Багато хто вважає, що смачну підливу без м'яса неможливо приготувати, проте це не так. Смачу, густу та ароматну підливу можна зробити на основі грибів, які чудово замінюють м'ясо завдяки своїй текстурі та насиченому смаку. До того ж, така страва буде не лише корисною, а й економною.

Інгредієнти для приготування підливи:

свіжі гриби (печериці, гливи або лісові) – 600 г;

ріпчаста цибуля – 2 шт.;

морква – 2 шт.;

томатна паста – 150 г;

вода – 1,5- 2 склянки;

борошно – 2 ст. л.;

олія – 3 ст. л. для смаження;

сіль і чорний перець – за смаком;

лавровий лист – декілька шт

солодка паприка – 1 ч. л. (для аромату).

Спосіб приготування підливи:

Гриби ретельно промийте та наріжте великими шматочками. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на тертці або поріжте брусочками. У глибокій сковороді або каструлі розігрійте олію. Викладіть цибулю та обсмажте її до прозорості, потім додайте моркву і продовжуйте смажити до золотистого кольору. Додайте до овочів гриби та смажте їх приблизно 5–7 хвилин, поки вони не пустять сік і не стануть м’якими. Додайте томатну пасту, солодку паприку, сіль і перець, перемішайте. Потім рівномірно всипте борошно та добре перемішайте, щоб не було грудочок. Влийте воду, покладіть лавровий лист і накрийте кришкою. Зменшіть вогонь і тушкуйте гуляш 15–20 хвилин, поки він не загусне. Перед подачею можна прикрасити свіжою зеленню. Гуляш чудово поєднується з картопляним пюре, кашами або просто шматочком хліба.

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