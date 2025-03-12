ЄС не скоротить допомогу Україні: Шольц про підтримку Києва

Україна має залишатися сильною, суверенною державою з потужною армією, яка зможе захищати себе.

Європейський Союз не тільки продовжить допомагати Україні, а й збільшить обсяги підтримки, зокрема у військовій сфері.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Берліні, передає Укрінформ.

"Україна може на нас покластися, на Європу покластися… Ми будемо посилювати нашу допомогу", – запевнив Шольц.

Він також підкреслив, що підтримка США залишається незамінною і привітав відновлення Вашингтоном військової допомоги після переговорів у Джидді. Канцлер назвав це "важливим і сповненим надії сигналом".

Щодо можливої миротворчої місії в Україні, Шольц зазначив, що говорити про це зарано, адже спершу необхідно досягти припинення вогню, обміну полоненими та повернення викрадених людей.

"ЄС, Велика Британія, Канада, Японія та США продовжуватимуть підтримувати Україну. Путін не повинен сподіватися на перемогу через скорочення міжнародної допомоги", – наголосив канцлер.

Шольц підкреслив, що "демілітаризація" України – одна з цілей Кремля, яка не буде реалізована.

Нагадаємо, нещодавно Шольц заявив, що після завершення війни союзники зосередяться на тому, щоб Україна мала достатньо потужні Збройні сили для захисту від можливих майбутніх загроз.

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