Ученые открыли более сотни новых спутников Сатурна: подробности

Ученые обнаружили 128 новых спутников Сатурна. Это увеличивает их общее количество до 274.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Новые спутники были найдены с помощью телескопа Canada France Hawaii Telescope на Гавайях в 2023 году, а результаты исследования были опубликованы в марте 2025 года.

Большинство новых спутников имеют небольшие размеры, диаметром всего несколько километров. Все новые спутники неправильны, ведь они малы по размеру и вращаются под большим углом относительно экватора Сатурна. Некоторые из этих объектов двигаются в обратном направлении по сравнению с другими спутниками планеты. Они находятся на огромных расстояниях — от 10,5 до 29 миллионов километров от Сатурна, что значительно дальше основных спутников, таких как Титан и Энцелад, или кольца планеты.

Часть новых спутников, вероятно, сформировалась относительно недавно около 100 миллионов лет назад. Это открытие может указывать на хаотические процессы во внешней солнечной системе, которые в течение последних 100 миллионов лет считались стабильными. Одну из групп из 47 спутников астрономы назвали Mundilfari, в честь скандинавского божества.

Эти новые спутники могут быть лишь частью гораздо большего количества, которое астрономы еще не открыли. Доктор Эдвард Эштон, ведущий автор исследования, считает, что вокруг Сатурна могут быть тысячи еще не обнаруженных спутников.

Благодаря новым данным, собранным с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, учёные надеются лучше понять, как эти объекты сформировались и взаимодействуют между собой в системе Сатурна.

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