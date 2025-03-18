Сатурн без колец: когда можно увидеть уникальное явление

В ночь на 23 марта 2025 года кольца Сатурна станут невидимыми с Земли. Это происходит из-за их постепенного выравнивания в одну линию, которое длится последние семь лет.

Об этом сообщило издание Forbes.

Сатурн совершает полный оборот вокруг Солнца за 29 земных лет, и из-за наклона его оси на 27 градусов планета переживает времена года. Каждые 14,5 года кольца Сатурна идеально выравниваются, создавая эффект почти невидимых линий. Лучшее время для наблюдения за планетой будет, когда Земля находится между Сатурном и Солнцем, что позволяет полностью осветить газовый гигант, подобно полнолунию.

Кольца Сатурна состоят преимущественно из ледяных частиц и простираются на 140 тысяч километров. По современным исследованиям, они могли появиться относительно недавно - около 160 миллионов лет назад, когда один из спутников планеты Хризалис был разрушен гравитационными силами.

Но уже с 2032 года кольца снова будут наклоняться к Земле, предоставляя возможность увидеть их во всей красе.

Напомним, старт крупнейшего телескопа ELT отложен из-за проблем со строительством.

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