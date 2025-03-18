Кулеба объяснил, почему Трамп в США – это надолго

США не изменились – мы просто не видели их другую половину. Кулеба объяснил, почему Трамп и его наследники останутся надолго.

Все преимущественно видели одну часть США, но половина страны и была другой – консервативной и замкнутой в себе. Именно жители этой половины и привели к президентству Дональда Трампа.

Об этом дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Рамине Эсхакзай.

Кулеба акцентировал, что не нужно создавать иллюзию, что Америка хорошая, а Трамп плохой.

"Это не новая Америка: она такая же, какой она была все эти годы, и которую мы не видели. Потому что мы видели одну Америку, а на самом деле там половина страны была другой. И вот эта половина страны привела к власти своего президента. Это не историческая случайность, это не историческая ошибка, потому что когда во второй раз такое происходит за 10 лет, то пора задуматься", – рассказал экс-глава МИД.

Более того, он убежден, что в случае отсутствия в США какого-то внутреннего глобального противостояния, нынешняя команда найдет нового кандидата в президенты.

"Они уже нашли человека, который унаследует президентство Трампа. Уже если следить за американскими так называемыми консервативными медиа, там уже идет раскрутка Джей Ди Венса как следующего президента. То есть это надолго", — объяснил Кулеба.

Он акцентировал, что США – это не Голливуд, не Нью-Йорк и даже не Вашингтон.

"Это все, что находится вне границ. За пределами она (Америка – ред.) другая: консервативная, замкнутая в себе и они не хотят заниматься мировыми проблемами", – отметил дипломат.

К слову, Трамп заявил, что словесная перепалка с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была частью непростой ситуации по достижению мирного соглашения. Президент США сказал: "Мы должны были заставить Украину сделать правильные вещи".