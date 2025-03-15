Вэнс объяснил, почему началась ссора между Зеленским и Трампом: подробности

Эта стычка вызвала активное обсуждение в политических кругах.
Вице-президент США Джей Ди Венс рассказал о незапланированном споре между ним, президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который произошел в прошлом месяце в Овальном кабинете.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
По словам Венса, все началось с того, что он спросил Трампа, может ли ответить на вопрос журналиста, который считал несправедливым.
“Иногда Трамп обращается ко мне во время пресс-конференций, поэтому нужно быть начеку. Я просто хотел ответить на вопросы. Но что-то в моем ответе вызвало бурную реакцию, и Зеленский просто разозлился”, – объяснил Венс.
По словам вице-президента, ситуация быстро обострилась, и перепалка набрала обороты.
Напомним, недавнее социологическое исследование показало, что США больше не воспринимаются как одна из самых дружественных стран для Украины. Изменения настроений украинцев произошли после напряженной встречи Владимира Зеленского в Белом доме.
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